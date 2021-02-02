Для чего была подготовлена идущая в Украине образовательная реформа, и каких последствий нам от неё ждать?

Об этом в программе «А как на самом деле?» рассказывает Мирослава Бобровская.

Сейчас школьное образование разделяют на три уровня: первые четыре класса – начальная школа, затем до девятого класса – гимназия, а начиная с десятого – лицей. Это объясняют переходом на европейские стандарты. Вот только лицеи смогут существовать лишь в городах с населением не менее пятидесяти тысяч.

«Старшей школы» не станет в селах, и даже во многих районных центрах. В Винницкой области, например, школы для старшеклассников могут быть только в самой Виннице. Все это приведет к тому, что, если у вас нет средств – вы лишаетесь возможности получить образование в принципе, и, как следствие – нормальных жизненных перспектив», - говорит Бобровская.

Она возмущена: мало того, что для молодых украинцев закрывают путь к знаниям, но и оплачивать это, по сути, заставляют их родителей – ведь реформа проводится на бюджетные деньги.

Впрочем, и качество того образования, которое пока ещё доступно, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ведущая вспоминает массу примеров массу примеров нелепых ошибок из украинских школьных учебников.

В одном из них говорится о том, что сода используется для лечения онкологических заболеваний. В другом – что молекула кислорода состоит из двух атомов оксигена, при этом никто не потрудился объяснить школьникам, что кислород и оксиген – одно и то же. Третий учебник отказывает беларусам в праве называться славянами и допускает, что предки французов и евреев могли прийти в свои страны из украинской Галиции (а вы думали, откуда взялись названия Галлия и Галилея?). Четвёртый относит основание Киева и строительство Софийского собора к XIX веку…

«Важно в этом только одно – что адекватные люди читали и будут читать то, смотрели и будут смотреть то, что заслуживает внимания. Будь это Булгаков или Феллини... А если они начнут нас заставлять – так это только показатель, что никакой демократии у нас в стране нет. И когда те, кто уезжает из Украины, кроме всех других причин, называют образование – вот это уж точно страшно», - заключает Мирослава Бобровская.

Ранее, как сообщает Politeka, она рассказала о том, как Украину растаскивают на части.

Также Бобровская прокомментировала харьковскую трагедию.