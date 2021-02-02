Без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование «Укрзализныци» нереально

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

«Уверена, что Жмак (председатель УЗ - ред.) Сможет хоть что-то реализовать, если он будет иметь поддержку на уровне министерства, на уровне правительства ... Без поддержки государства и быстрых решений правительства это сделать практически невозможно», - сказала Савчук.

По ее словам, в частности, значительной поддержки от государства требует «Укрзализныця» для повышения безопасности перевозок, как пассажиров, так и грузов.

«Ключевая проблема в УЗ сейчас действительно политика безопасности, и она должна была здесь включать и государственную поддержку. На уровне государственного бюджета выделена определенная сумма средств для того, чтобы закупали новые вагоны, но нет таких вещей, как электрификация и безопасность железнодорожных вокзалов », - отметила Савчук.

Также депутат напомнила, что пассажирские перевозки для УЗ являются убыточными и сегодня местные советы не готовы за них платить, поэтому нужна будет поддержка от государства, чтобы граждане смогли и в дальнейшем пользоваться железнодорожным транспортом по приемлемым тарифам.

«Электрические перевозки, за которые готовы платить местные советы - это самые услуги, наиболее чувствительные вещи, которые требуют сейчас реагирования. Предлагаю сконцентрироваться, и чтобы УЗ получила государственную поддержку в защите наиболее уязвимого населения. И тогда хотя бы эти изменения будут ощутимы больше незащищенным пользователям железной дороги, которые пользуются железнодорожными перевозками и такими междугородними перевозками », - добавила Савчук.

Напомним, ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» требует масштабного реформирования и финансовой поддержки от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.