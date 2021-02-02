Лидер Нацкорпуса заявил о том, что предприятие нужно вернуть в государственную собственность и работать оно должно, принося доходы и развитие только нашей стране.

«Во-первых, мы сохраним одно из четырех предприятий военно-промышленного комплекса нашей страны. Во-вторых, это все-таки наше окно в экономический мир, потому что предприятие сейчас имеет контракты со 100 странами мира. В-третьих, это выгодно, потому что предприятие прибыльное. За 10 месяцев 2020 года, то есть во время коронакризиса, они показали 920 миллионов гривен прибыли. Пусть эта прибыль остается в бюджете Украины», - отметил Билецкий.

По мнению лидера «Нацкорпуса», на сегодняшний день Украина выполняет лишь роль статиста в конфликте по предприятию «Мотор Сич» между Китаем и США: КНР хочет купить предприятие, а США пытаются не допустить этого.

«В случае победы той или иной из сторон конфликта Украина в любом случае останется в проигрыше», - считает Андрей Билецкий.

Он предлагает не идти на поводу у тех или иных заинтересованных сторон, а немедленно национализировать предприятие и выкупить контрольный пакет акций компании. «Сейчас Украина имеет идеальный шанс национализировать «Мотор Сич», то есть вернуть его в государственную собственность и, выкупив у акционеров контрольный пакет акций, стать владельцем предприятия», - сказал Билецкий.

На днях Зеленский подписал указ о санкциях против китайских инвесторов, но также хотим напомнить, что ранее в США были очень обеспокоены тем, что предприятие может выкупить Китай.