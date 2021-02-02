Импорт электроэнергии из России и Беларуси снижает энергетическую независимость Украины
Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
«Необходимо бить с двух рук и сразу в морду. К чему я? На данный момент уже вторые сутки как из России, страны агрессора, поставляется электроэнергия на рынок Украины. Уже почти 3 млн кВт часов», - заявил Волынец во время брифинга в Верховной Раде 2 февраля.
Он сообщил, что с 3 января по 2 февраля Украина приобрела российского электричества в том числе через Беларусь на сумму 313 млн грн.
«Это невыплаченные зарплаты украинским шахтерам и энергетикам, это невидраховани средства в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Это уничтожение энергетической безопасности нашего государства », - подчеркнул нардеп.
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Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. Также прожовуються закупки тока с Белорусской АЭС режима Лукашенко.
В прошлый раз импорт привел к крупнейшей за годы независимости кризиса на энергорынке. Весной 2020 его удалось временно остановить в том числе после критики президентом Владимиром Зеленским.