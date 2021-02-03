В течение 2020 года более 100 миллионов гривен убытков предъявлено нарушителям требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай»

"За прошлый год Госэкоинспекцией было выявлено 2144 бесхозных свалок на территории всей Украины. Из них лишь около 60% ликвидировано по предписаниям ГЭИ.

Наиболее засорены области – Харьковская (451 свалку) и Херсонская (220 свалок», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что сфера обращения с отходами остается для Украины крайне проблемной.

«В частности, 22% населения вообще не обеспечены услугами по вывозу мусора, а треть полигонов в стране не соответствует нормам экологической безопасности», - отметил Андрей Малеваный.

При этом ответственность за несоблюдение природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами лежит на органах местного самоуправления, которые обязаны обеспечивать сортировка, вывоз, захоронение и утилизацию мусора в соответствии с экологическим законодательством.

«Однако в течение прошлого года Госэкоинспекция неоднократно привлекала к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления. Самый резонансный случай-судебный иск о признании противоправной деятельности Львовского городского совета и Львовской областной государственной администрации. ГЭИ получила более 130 обращений о размещении бесхозных свалок на территории города и области. В результате проверки ЛГС и ЛОГА выявлены такие нарушения, как не обеспечение населенных пунктов централизованным вывозом мусора, определения исполнителей услуг с нарушением процедуры конкурсного отбора и отсутствие схем санитарной очистки», - сообщил Андрей Малеваный.

Среди причин бездействия органов местного самоуправления-низкий уровень наказания за нарушение требований по обращению с отходами.

«Сейчас штраф составляет всего 850 - 1700 гривен соответствии со статьей 82 Куоап. Такая низкая сумма наказания влечет бездействие ответственных лиц на местах и засорение огромных территорий.

Одно из важных решений, необходимых для противодействия несанкционированным свалкам, - это принятие законопроекта 2207-1д «об управлении отходами». В связи с этим проектом ЗУ санкция, предусмотренная статьей КУоАП, будет увеличена до 1700-6800 гривен», - отметил Андрей Малеваный.

По словам главы ГЭИ, принятие законопроекта станет мощным шагом для создания прозрачной системы обращения с отходами, основанной на европейских стандартах. Это позволит привлечь в эту сферу инвестиции и украинцев качественной инфраструктурой.