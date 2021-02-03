Владелец основной компании-импортера электроэнергии из России Александр Притыка заявил, что, если власть посмеет запретить импорт, Украину ждут веерные отключения

Об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на комментарий Притыки.

«Без импортной электроэнергии, в Украине уже на полную шли бы веерные отключения. Причиной этого является провальная энергетическая политика», - заявил директор «Новой-Энергетической-Компании».

НЭК Притыки получила право импортировать электроэнергию из России, начиная с 6 февраля.

Напомним, что 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Поставки стали возможны благодаря поправке Андрея Геруса, который еще осенью 2019 года открыл возможность российским компаниям поставлять электроэнергию на украинский рынок.