Депутаты имеют претензии к работе министра экономразвития Игоря Петрашко и планируют заслушать его отчет в экономическом комитете парламента

Об этом УНН рассказал член комитета Рады по вопросам экономического развития, народный депутат Сергей Тарута.



“Будем оценивать его (министра экономики Игоря Петрашко — ред.) по результатам. У нас через две недели будет комитет, и мы будем заслушивать его отчет за деятельность 2020 года и план на 2021 год. Как раз этот план, его видение и цели министерства будут оценкой того, насколько соответствующая сегодня политика Министерства экономики”, — сообщил Тарута.



Депутат также отметил, что у народных депутатов накопилось много замечаний к работе министра и они хотят услышать его ответ, и оценивать работу министра по результатам отчета.



» Есть много претензий, в частности, и от нашего комитета", - сказал Тарута.



Напомним, ранее народный депутат Вадим Ивченко заявил, что министр экономразвития Игорь Петрашко полностью провалил работу экономического блока и не предлагает мер для стимулирования экономики.



В то же время, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, министр экономразвития провалил работу в сфере имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь по этому направлению было выполнено лишь 43% плана.



В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что министр Игорь Петрашко является неэффективным не только в экономическом секторе, но и в аграрном, хотя эта отрасль является ему близкой, ведь раньше он работал в аграрном бизнесе.