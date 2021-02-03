Энергоснабжение города Энергодар полностью восстановлено благодаря экстренным действиям энергетиков Запорожской ТЭС «ДТЭК Энерго».

Об это говорится в сообщении компании «ДТЭК Энерго», владельца ТЭС.

«Сегодня, в 19:25 ДТЭК Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч». Сработала система защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии», - сообщили в компании.

На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в г. Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено.

«Для сбалансировария работы энергосистемы Украины ДТЭК работает полным составом оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК «Укрэнерго», - подчеркнули в компании.



