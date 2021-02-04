ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова продолжает поддерживать украинскую медицину в борьбе с пандемией коронавируса, и передал в Киевскую городскую клиническую больницу №17 современные кровати и мобильные мониторы для пациентов

Это стало частью проекта ДТЭК, в рамках которого компания вместо приобретения корпоративных подарков передала средства на благотворительные цели.

«В этом году мы направили подарочный фонд на борьбу с последствиями пандемии, в рамках программы сотрудничества с Фондом Рината Ахметова. Я верю, что наши партнеры поддерживают наше решение, ведь спасение жизней будет лучшим подарком для всех нас», - сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, и добавил - «Мы искренне верим, что в нашей стране остановить коронавирус возможно только совместными усилиями государства, бизнеса и общества. Каждый должен вносить свой вклад. На определенное время поддержка медицины стала одним из ключевых направлений нашей деятельности в сфере социальной ответственности. В течение года Фонд Рината Ахметова и ДТЭК активно помогали в борьбе с пандемией, закупая средства диагностики, медицинское оборудование и средства защиты для медиков».

Благодаря этой инициативе, в Киевскую городскую клиническую больницу №17 было передано четыре комплекта современных кроватей NITRO HB 3350 и мобильных мониторов для пациентов Beta12. ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова были одними из первых, кто подключился к борьбе с коронавирусом. Еще в феврале 2020 Ринат Ахметова выделил 300 млн. гривен на помощь стране в борьбе с COVID-19. В кризисной ситуации, первоочередными целями ДТЭК были безопасность и здоровье сотрудников, конкретная и быстрая материальная помощь системе здравоохранения и бесперебойное производство электроэнергии.

Когда пандемия пришла в Украину, помощь от ДТЭК начала поступать в регионы практически сразу. Еще в декабре 2019 ДТЭК подписал Меморандум о поддержке инициатив общин Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой, Луганской областей и в дальнейшем совместно с Фондом Рината Ахметова распространил помощь на всю Украину. Сначала средства индивидуальной защиты для медиков, затем - экспресс-тесты, потом - сложное, жизненно важное оборудование для государственных больниц. Прежде всего - аппараты ИВЛ, 92 из которых ДТЭК передал в региональные больницы Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Также было передано и другое медицинское оборудование - ПЦР и кислородные концентраторы, матрасы и расходные материалы.

«Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для государственной медицины. Чтобы помочь опорным больницам страны оперативно закрыть медицинские потребности, Ринат Ахметов объединил ресурсы Благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», ДТЭК и других активов SCM. С февраля прошлого года началась реализация проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», в рамках которого удалось закупить и передать больницам во всех регионах более 1 000 единиц медицинского и лабораторного оборудования.

Ключевым элементом помощи стала закупка более 205 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, медики получили 337 000 экспресс-тестов, больше 200 000 средств индивидуальной защиты и расходных материалов. В 2021 году проект продолжается. Сегодня Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали современные мониторы пациентов и комфортные кровати столичной больнице №17. В ближайших планах - обустройство кислородных постов в региональных больницах», - говорит Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.