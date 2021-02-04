Украина может быть партнером для Америки во многих сферах

Об этом заявил экономист и украинский бизнесмен Анатолий Амелин в блоге "Романенко. Беседы".

"Мы (Украина - ред) может быть хорошим партнером, например, в кибербезопасности. У нас гораздо меньший бюджет, чем у них (США, - ред) и у нас намного больше экспертиза с точки зрения противодействия угрозам", - пояснил свою он позицию.

Вторая возможная сотрудничество, по мнению Амелина, это титан. Ведь Украина имеет 20% его запасов. А Соединенные штаты не могут ввести санкции против России, потому что титан для Боинга Америка покупает у российской компании "Ависма".

"Не все титановые предприятия контролирует сейчас Дмитрий Фирташ. Неделю назад опубликовали очередной инвестиционный атлас, где выставляют на продажу несколько титановых месторождений. Люди, входите, развивайте, стройте бизнес, почему нет?", - рассказывает украинский бизнесмен.

Еще партнером для Америкам, по словам Амелина, мы можем быть по вопросу безопасности в Европе. Еще одна сфера - это аэрокосмический сектор. Это не мертвый кейс, а кейс, который можно перепаковать и сделать успешным, - делится мыслями он.

"Украина занимает второе место в Европе по запасам газа. Это хорошая возможность для партнерства, вместе добывать газ. Для Украины - это снижение импорта, это дополнительное налоговое поступление, это рабочие места и рост экономики", - объясняет Анатолий Амелин.

По словам экономиста, украинская внешнеэкономическая активность почти нулевая: торгово-экономическая миссия не работает, опыта компетенции нет. Мы не кредитуем поставщиков на экспорт, чтобы кредитовать покупателей для захвата рынка. А это делают другие крупные страны: Китай, Россия, Америка.

Напомним, накануне Politeka писала о том, что Пламен Пасков объяснив, почему Байден подписал так много указов в первый день на посту президента США.

Также Politeka писала, что экономист Куст рассказал, как в США формируются цены на топливо.