Мариуполь в этом году станет «Большой культурной столицей Украины» и реализует более десяти масштабных культурных проектов.

Мариуполь стал первым победителем в номинации «Большая культурная столица Украины» программы Украинского культурного фонда «Культурная столица Украины». 4 февраля в Киеве город представил проект культурно-художественных инициатив "Диалог на языке искусства".

"Еще пять лет назад сложно было представить Мариуполь как культурную столицу. За пять лет мы прошли большой путь, преодолели массу вызовов и вместе смогли достичь желаемой цели - стать витриной возрожденного украинского Донбасса. Эту дорогу развития мы не смогли бы пройти, если бы не было главного компонента – диалога. Диалога с общиной города, с международными партнерами, с жителями других городов и стран. Культура-это ключевой инструмент объединения. И сегодня через искусство мы ведем диалог мира, развития и единства", - подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Партнером программы выступает Группа Метинвест.

В течение 2021 года в Мариуполе запланировано реализовать одиннадцать культурных проектов. Среди них – открытый музейный фестиваль «Ночь музеев», проект «Дорога домой» - перформанс планируется провести на трассе Мариуполь-Донецк, марафон международных резиденций, участие в которых примут известные украинские и европейские режиссеры и художники.

Ключевыми музыкальными событиями станут MRLP city festival и фестиваль классической музыки «Mariupol Classic».

Напомним, программа «Культурная столица Украины» реализуется Украинским культурным фондом с 2019 года с целью стимулирования чувства принадлежности членов территориальных общин к их общего культурного пространства, развития культурного туризма и поддержку местных культурных инициатив.

Мариуполь стал первым победителем программы в номинации «Большая культурная столица». Славутич получил статус «Малая культурная столица». Города должны были реализовывать свои проекты в течение 2020 года, но из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 все мероприятия перенесены на 2021 год.