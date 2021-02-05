Бизнесмен и общественный деятель Вячеслав Лысенко в эфире программы «Диалоги с Макаренко» рассказал, что его самая низкая точка падения была в 2003 году.

«Есть такая поговорка «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Я всегда думал, потерять деньги можно, можно заново заработать, но тюрьма… И вот 2003 год, первый приход Януковича к власти, методы были такие же. Я три года как переехал в Киев, очень хотелось реализоваться в этом городе. И я очень быстро и успешно строил бизнес, через качественный сервис получал новых клиентов. И фактически мою компанию заказали», - вспоминает он.

В 2003 году, после дня рождения сына, Лысенко арестовали и увезли в Житомир. По его словам, это было очень сильное испытание.

«Фактически бизнес забрали, и все пришлось начинать не просто с нуля, ты в тот момент вообще не понимаешь, как твоя жизнь сложится. Она может сложиться в тюрьме, может как-то по-другому», - рассказал бизнесмен.

Он с молодости занимался восточными единоборствами и понимал, что «хороший самурай принимает смерть до боя».

«Поэтому, когда я туда попал, я просто понял, что надо худшее принять, что я могу здесь остаться надолго и моя жизнь будет течь по-другому. Это было самое дно в моей жизни. Но я прошел это испытание, считаю, прошел достойно», - признается Лысенко.

Также он поделился воспоминаниями из худшего времени в своей жизни.

«Там люди воспринимают тебя не по регалиям и одежде, а по тому, кем ты есть. Ночью меня рецидивисты будили, чтобы стихи прочитать, зная, что это останется между нами», - вспоминает бизнесмен.

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