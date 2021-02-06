Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

С 29 января по 4 февраля территориальными органами Госэкоинспекции рассчитано почти 20,5 миллиона гривен за несоблюдение природоохранного законодательства

"С 29 января по 4 февраля территориальными органами Госэкоинспекции осуществлено 589 проверок и составлено 709 протоколов об административных правонарушениях. На нарушителей наложено 150 тысяч гривен штрафов, а сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 20 миллионов 481 тысячу гривен», - проинформировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, пишет znaj.ua.

Наиболее резонансный случай несоблюдения требований природоохранного – начисление почти 15 миллионов гривен убытков предприятию на Хмельнитчине.

"ДЭИ в Хмельницкой области обнаружила, что ООО «Подольский цегельник» осуществлял самовольную добычу глины. Предприятию уже направлена претензия о возмещении убытков, а материалы дела предоставлены в Национальную полицию», - подчеркнул Андрей Малеванный.

Чиновник также напомнил о масштабной вырубке деревьев, которая на этой неделе была зафиксирована в лесхозе Винницкой области.

«Также 3,6 миллиона гривен убытков начислено Госэкоинспекцией в результате незаконной вырубки деревьев в ГП «Тульчинский райагролес» на Виннитчине. Сейчас Управление СБУ принимает решение об открытии уголовного производства по данному факту», - добавил Андрей Малеваный.