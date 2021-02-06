Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным университетом биоресурсов и природопользования

Это позволит получать консультации от ведущих ученых для разработки нормативно-правовых актов, а также увеличить кадровый потенциал инспекции за счет молодых специалистов, пишет Знай.

«Сотрудничество с этим учебным заведением и, по совместительству, научным учреждением предусматривает совместную работу над разработкой правовых документов и нормативно-правовых актов, является важной составляющей эффективного функционирования Госэкоинспекции», - заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Чиновник подчеркнул, что к такой работе присоединятся как ученые, так и студенты заведения. Последние также смогут проходить практику в ГЭИ, а лучшие выпускники - принять участие в конкурсах на замещение вакантных должностей в Госэкоинспекции.