По словам Игоря Тышкевича, политического аналитика Украинского института будущего, в Украине вырос спрос на небольшие магазинчики, где люди сами знают контрабандистов и у них покупают.

Об этом он заявил в новом выпуске блога Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

По его словам до 10 процентов населения знают, что есть в магазинах рядом с домом и они целенаправленно это покупают.

"Смоделируем ситуацию: ты руководитель местной власти и тебе приходит злобный приказ из Киева о приостановлении контрабанды, но не большой, а, например, пиджаков. Смотрим, что у нас стоит на столе: стакан привезенный из-за границы, в стакане здесь, например, не вода, а что-то тоже обычно привезенное, а что мы едим? Как минимум 25% из нашего стола - просто испарится ", - говорит аналитик.

По словам Тышкевича, потом нужно смотреть на структуру занятости: на приграничных территориях количество людей, которые платят ЕСВ меньше, чем мест в бюджетной сфере.

"А это значит, что большинство работает на контрабанде. И если ты (местные власти, - ред.) Закроешь эту границу, то эти люди придут поднимать на вилы тебя", - иронизирует он.

В таком случае, объясняет Тышкевич, местный управленец начинает саботировать киевские приказы. И тогда начинают делать "субботники": контрабандисты подстраиваются под границы и об этом, по его словам, все знают.

"Приезжает новый начальник, разбирается на месте и делает все то же. Просто или ты (власть, - ред) подходишь к этому, как к социальному проявлению: предлагаешь людям альтернативу, развиваешь местную промышленность экспорта, или никак", - утверждает политический аналитик.

Напомним, Politeka писала, Андрей Николаенко: лучшая помощь малому бизнесу со стороны власти - оставить его в покое.

Также Politeka писала о том, что сладости из России заполнили украинские магазины, продавцы оправдываются: "Всем вкусно".