Процесс возврата шахт «Добропольеуголь» из аренды ДТЭК в управление государством завершен, сообщила пресс-служба компании ДТЭК.
Соответствующие акты подписали вновь созданное государственное предприятие «Добропольеуголь-добыча», Фонд государственного имущества и «ДТЭК Добропольеуголь».
«Процесс возвращения из аренды шахт «Добропольеуголь» происходил прозрачно и с соблюдением всех нормативно-законодательных процедур. ДТЭК закрыл все обязательства перед государством, в том числе погасил задолженность за аренду (230,7 млн грн, включая пеню), которая сформировалась в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия», - сообщили в компании.
Этот долг сформировался с весны 2020 года, когда ДТЭК был вынужден остановить на 3,5 месяца предприятие из-за невостребованности украинского угля. До этого времени, в течение 9 лет, ДТЭК платил арендную плату за шахты «Добропольеуголь» вовремя и в полном объеме.
Договоренность прекратить договор аренды шахт «Добропольеуголь» была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикально-интегрированной компании с участием «Центрэнерго» и государственных угледобывающих предприятий.
Такое решение было принято для того, чтобы стабилизировать ситуацию с реализацией угля и обеспечение шахтеров Доброполья стабильной работой, а государственную генерацию - ресурсной базой.
В компании сообщили, что целостный имущественный комплекс «Добропольеуголь» находился в аренде ДТЭК с 2010 года. За это время в развитие шахт и обновление государственного имущества компания инвестировала более 400 млн долларов, что позволило вывести предприятие на второе место по объемам добычи угля в стране.
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«Благодаря нашим инвестициям государство получило эффективное предприятие, которое способно поставлять на ТЭС более 2 млн тонн угля в год (товарного качества). При этом, среднесуточная добыча из одной лавы на шахтах «Добропольеуголь» на 75% больше, чем на государственных шахтах, производительность труда выше почти в 6 раз, а себестоимость добычи ниже в 3-10 раз», - прокомментировал Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго.
Персонал «ДТЭК Добропольеуголь» в полном объеме трудоустроен в ГП «Добропольеуголь-добыча», что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 начать добычу угля.