Министерство иностранных дел Украины указал не правдивую информацию относительно выполнения условий меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в зеленую энергетику, поскольку проблема долгов не решена.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав письмо МИД в адрес посольств Бельгии, Британии, Дании, Канады, Кореи, Нидерландов, Германии, Норвегии, Турции, Франции и Швеции.

"Владимир Александрович, а можно хоть иногда без вранья? Министерство иностранных, по Вашему поручению, дурачит иностранных партнеров. Оно написало письмо посольствам 11 стран, в котором подробно расписал о том, как же четко, слаженно и вдохновенно власть работает над выполнением «зеленого» меморандума. Но на самом деле не сделано почти ничего реального, кроме принятия законодательных изменений, которые правительство само и игнорирует", - написал Гончаренко.

По его словам, в развитие зеленой энергетики Украины инвесторы за десять лет вложили 12,3 миллиарда долларов, а власти всячески отказываются от своего обязательства - выплатить долги.

"Все подписи и обещания власти президента Зеленского не стоят и копейки. Иностранные инвесторы это почувствовали на себе и пожаловались своим представителям в Украине. Послы написали письмо этой власти еще в ноябре, а получили ответ только сейчас", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, Кабинет министров нарушил обязательства по выплате 9 миллиардов гривен долга предприятиям зеленой энергетики до 31 декабря 2020 года.

В начале февраля на счет "Гарантированного покупателя" поступило 5 миллиардов гривен от "Укрэнерго", которое привлекло целевые кредиты у госбанков для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Госпредприятие выплатило 900 млн грн производителям "зеленой" энергии (4% от всей суммы долга) и 900 млн грн "Энергоатома". Таким образом, нераспределенным "гарантированным покупателем" остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски по невыполнению государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.