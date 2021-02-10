"Національний корпус" заблокував у Києві на Тверському провулку базу, куди звозили озброєних бойовиків для організації провокацій.
"Нам стало відомо, що силові загони готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne" в Київ стягнули групи озброєних бойовиків", - йдеться у заяві "Нацкорпусу".
На місце подій викликали правоохоронців, які затримали тітушок та відвезли їх до райвідділку. У бойовиків була вилучена зброя. Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Нагадаємо, що раніше лідер Національного Корпусу Андрій Білецький заявляв про те, що націоналісти будуть протидіяти провокаціям проросійських найманців. "Ми – ветерани, націоналісти, активна молодь – готові всіма нашими силами допомогти державі у випадку подібних протиправних дій антиукраїнських сил", – написав він у власному телеграм-каналі.
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Як відомо, РНБО наклала санкції строком на 5 років на телеканали Віктора Медведчука через підозру у їхньому фінансуванні з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій.