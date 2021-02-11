В программе «Диалоги с Макаренко» адвокат, бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал о реалиях службы в учреждениях лишения свободы.

Он рассказал, что за последние десять лет никаких позитивных изменений в пенитенциарной системе не произошло и условия финансового содержания персонала очень невыгодные, к примеру, зарплата офицера-режимника в следственном изоляторе с выслугой 2-3 года составляет 10 000 грн, при том, что риски службы достаточно высоки.

«Служба в тюрме непростая и опасная. С криминалом общаешься каждый день. Поэтому нет у общества и государства понимания важности этой работы и все сотрудники этих учреждений, они это тоже чувствуют. Поэтому, к сожалению, очень часто формирование персонала происходит по остаточному принципу: когда уже никуда не взяли, то в тюрьму возьмут», - рассказывает Старенький

При этом он отмечает, что, конечно, не все сотрудники колоний такие, там есть очень много достойных людей, у которых просто так сложились жизненные обстоятельства и они вынуждены находит какие-то системы взаимоотношений с заключенными, чтобы и самим достоинство сохранить и денег заработать. По его словам, государство, которое ставит сотрудников в такие нищенские условия, об этом знает и ничего не предпринимает.

«Не много ли сейчас вот таких вот негласных договоров государства в пенитенциарной системе? Есть негласный договор с родственниками: мы не кормим ваших заключенных, а вы им возите передачи. Мы не даем зарплату сотрудникам, а вы делайте, что хотите. Это свидетельствует о том, что государству тоже так удобно», - говорит бывший глава пенитенциарной службы.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что в центре Киева появилось СИЗО в переходе.

Ранее Шимальский заявил, что в Украине нет института государства.