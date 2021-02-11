Потребители хотят не рекламных роликов, а полного погружения в сериал. Так описывает Александр Смирнов, креативный директор компании TOBASCO в эфире «Романенко. Беседы» современные реалии продвижения брендов, которые должны максимально удерживать внимание аудитории на личной истории.

Он считает, что современные реалии концентрации внимания зрителей и потребителей на своем бренде – это сочетание шоу-бизнеса, кинопроизводства и инфлюенсеров. При этом, отмечает Смирнов, все эти сферы также перемешались с бизнесом.

«Если мы проанализируем самые успешные компании сейчас, мы поймем, что бренды живут не по законам маркетинга и коммуникаций, к которым мы привыкли. Десятилетиями продвигалась идеология лав-марок, то есть, если человек любит этот бренд, тогда он проявляет свою лояльность к нему и, соответственно, будет голосовать за него рублем. Что изменилось на сегодняшний момент: лояльности нет. Лояльность рассредоточена, люди хотят большей концентрации от брендов с точки зрения не того, что их прокачивают рекламными роликами, а с точки зрения полного погружения в сериал, где есть герои и злодеи, где есть своя драматургия и где есть то, что неизменно повторяется», - объясняет эксперт.

В пример он приводит изобретателя и предпринимателя Илона Маска, который может продвигать абсолютно любой продукт, и его все равно будут покупать люди: будь то телефон «Тесла», компьютер или даже лампочка, потому что, на самом деле потребляя бренд «Тесла», мы потребляем историю Илона Маска.

«То есть это ничто иное, как сериал про лидера этой компании. Совершенно неважно, что он сделал, важно другое: способен ли персонаж концентрировать внимание аудитории. И в данном случае Маск — это такая линза, которая собирает лучи для того, чтобы объединить их в точку, которая способна прожигать эфир. Что бы он не делал, мы будем свидетелями всего лишь новой серии приключений, удивительных и необычайных приключений Илона Маска», - говорит Смирнов.

Ранее Смирнов рассказал о негативных последствиях развития технологий.

Напомним, Politeka сообщала, что эпатажный Илон Маск ищет, кому отдать 100 миллионов долларов.