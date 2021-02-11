В программе «Культ личности» Руслана Бизяева директор Международного Института политической философии Виктор Савинов рассказал о концепции самоидентификации человека в постмодерне

«Миром управляет глобальный капитал, государства достаточно условны. В постмодерне государствами называются семплами, то есть это образцы. К примеру мы же можем себе представить: чалма, кальян, ятаган, янычары - я добрасываю составные семпла Турции. Соответственно те люди, которые считают, что они причастны к этому образцу – они турки. А те, кто считают себя причастными к, условно, «мишка, балалайка, водка, гармония и лосось», соответственно, эти люди приобщают себя к концепции России, к семплу России», - объясняет Савинов.

При этом он отмечает, что человека довольно просто переделать, например, с француза в русского, потому что, с точки зрения современной психологии, все националистические идеи рассматриваются как вопрос медаинтенсивности.