В программе «Культ личности» Руслана Бизяева директор Международного Института политической философии Виктор Савинов рассказал о концепции самоидентификации человека в постмодерне
«Миром управляет глобальный капитал, государства достаточно условны. В постмодерне государствами называются семплами, то есть это образцы. К примеру мы же можем себе представить: чалма, кальян, ятаган, янычары - я добрасываю составные семпла Турции. Соответственно те люди, которые считают, что они причастны к этому образцу – они турки. А те, кто считают себя причастными к, условно, «мишка, балалайка, водка, гармония и лосось», соответственно, эти люди приобщают себя к концепции России, к семплу России», - объясняет Савинов.
При этом он отмечает, что человека довольно просто переделать, например, с француза в русского, потому что, с точки зрения современной психологии, все националистические идеи рассматриваются как вопрос медаинтенсивности.
«Если тебе с утра до вечера будут говорить, что ты китаец, то через какое-то время у тебя и глаза узкие станут. Это я утрирую, конечно. Но, в принципе, самоидентификация человека в обществе постмодерна заключается в этой же концепции: кем ты себя ощущаешь», - говорит эксперт.
«Для того, чтобы проникнуть в сознание, надо быть вне сознания. Главное, чего сейчас должны добиться когнитивные и гуманитарные науки — это понять, как работает сознание. Когда будет понято, как работает сознание, вообще отпадет вопрос, что делать с этими людьми. С точки зрения современных гуманитарных наук. Но это 60-е годы 21 века. Пока мы находимся в шестом укладе, стремимся в шестой уклад - к нанотехнологиям, а когнитивные технологии нам обещают в 60 годы», - заявил Савинов.
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