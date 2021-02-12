Хозяйственный суд Днепропетровской области по иску Госэкоинспекции обязал государственное предприятие «Кривбассшахтозакрытие» оплатить 2,5 миллиона гривен убытков за нарушение законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает "Знай".

«Истцом в деле выступила Госэкоинспекция, которая во время проверки предприятия зафиксировала сброс загрязняющих веществ в реку Ингулец без разрешения на специальное водопользование и предъявила убытки на сумму 2 534 223 гривен. Госпредприятие отказалось возмещать эту сумму, поэтому ДЭИ обратилась в суд, который и удовлетворил иск», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

ГП «Кривбассшахтозакрытие» осуществляет откачку шахтных вод с таких предприятий, как ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», ЧАО «ЦГОК» и ЧАО «Сухая Балка». По словам чиновника, эти воды содержат высокие концентрации брома, йода, натрия, калия и магния. Сначала госпредприятие откачивает эти воды в балку Свистунова, где происходит оседание веществ, затем разбавляет пресной водой и сбрасывает в реку Ингулец.

«Нарушение технологии сброса шахтных вод угрожает экологической безопасности всего региона, ведь вода из Ингульца используется как питьевая и для орошения полей. А это значит, что опасные вещества, которые содержатся в ней, представляют угрозу для людей", - подчеркнул Андрей Малеванный.