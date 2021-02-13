Многие женщины принимают противозачаточные таблетки не только с целью контрацепции, но и потому что они помогают справиться с некоторыми заболеваниями.

Подробнее об этом эксклюзивно для Сlutch рассказала гинеколог, репродуктолог, специалист УЗ-диагностики клиники Reprolife Татьяна Шеплякова.

«Неконтрацептивные свойства комбинированных оральных контрацептивов (КОК) используются часто.

КОК — это группа гормональных контрацептивов, содержащая два вида гормонов — эстрогены и прогестины. На сегодняшний день на нашем рынке эстрогеновые компоненты у всех КОК одинаковые и в одинаковых концентрациях.

КОКи отличаются именно прогестиновым компонентом. Различные свойства прогестинов можно использовать для лечебных целей. Например, если есть жалобы на гиперандрогенные состояния — когда в женском организме повышен уровень мужского полового гормона.

В норме мужской половой гормон должен быть в женском организме в определенных концентрациях. Из адрогенов как раз синтезируются наши основные женские гормоны эстрогены.

Повышение уровня гормонов может провоцировать различные неприятные проявления: угревую сыпь, жирность кожи, герсутизм (разрастание волос по телу либо на лице у женщины), андрогензависимую алопецию. В этих случаях мы можем использовать КОКи со специальным антиандрогенным прогестином и параллельно женщина будет получать хороший надежный метод контрацепции и лечить свои проблемы по коже и волосам.

Также КОКи показаны при рецидивах гиперплазий полипов эндометрия, при формировании рецидивов функциональных кист яичников (когда на фоне раскоординации менструального цикла формируются кисты в яичниках. Это на самом деле не столько кисты, сколько несовулировшие фолликулы. Чтобы предотвратить частое появление таких неприятных состояний можно использовать КОКи — они будут четко регулировать менструальный цикл и соответственно предотвращать эти моменты», — сказала врач.

Смотри полное интервью Татьяны Шепляковой для Клатч Онлайн: