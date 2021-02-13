Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен системой аварийной защиты

Об этом сообщила эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная.

«А почему «Энергоатом» молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2. Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц - так не заржавеет за ними. А сообщить о нарушении сегодня на ХАЭС-2 – тишина», - сообщила эксперт.

Она допустила, что «Энергоатом» может сокрыть аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.

«Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора, и в статистику нарушений не включили?», - добавила эксперт.

На официальных сайтах НАЭК «Энергоатом» и Хмельницкой АЭС по состоянию на середину дня 13 февраля отсутствуют данные об аварийном отключении блока.

Напомним, ранее НАЭК «Энергоатом» сообщила, что ремонтная кампания на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС будет досрочно прекращена. Подключение блока планировалось на конец текущей недели.

Напомним, по данным экспертов «Центра Разумкова», именно срыв ремонтной кампании на АЭС летом 2020 г. привел к повышенной нагрузки на тепловые электростанции. Повышенная нагрузка на ТЭС увеличила аварийность угольных энергоблоков, а также привела к ускоренному срабатыванию запасов угля.