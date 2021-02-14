Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции

Госэкоинспекция совместно с Харьковской ОГА будут сотрудничать в сфере защиты водных ресурсов, лесов и обращения с отходами, пишет znaj.ua.

"Определили основные направления, в которых будем сотрудничать в части защиты окружающей среды. Это:

Охрана и рациональное использование водных ресурсов;

Охрана, защита, использование и воспроизводство лесов и растительного мира;

Обращение с отходами и химическими веществами», - детализировал председатель ДЭИ Андрей Малеванный.

Он подчеркнул, что совместные встречи будут проводиться и в дальнейшем для наработки практических решений для решения проблемных вопросов экологии.