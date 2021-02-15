Мы должны разобраться с тем, как нам остаться свободными людьми. Об этом говорит правозащитник Геннадий Друзенко в эфире программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Для этого есть замечательный инструмент - территориальная оборона. Когда люди, которые прошли обучение держат «ствол», а желательно не один, где-то у себя в сейфе. Если враг нападет - они соберутся, если государство перейдет границу - они соберутся», - убежден Друзенко.

По его словам, нам надо сбалансировать полномочия местной власти, которой сегодня гораздо больше доверяют, и центральной власти.

Друзенко добавляет, что в конце концов, очевидно, нам нужно дать выход местному управлению влиять на государственные решения, потому что они гораздо лучше знают, что творится на местах.

«Я для этого вижу верхнюю палату парламента, где будут представлены именно общины, не регионы, а общины. И об этих вещах нужно говорить, потому что мы поменяли шестого «водителя», если считать президента «водителем», а украинцы становятся все более несчастными. Украиноязычные - несчастны, русскоязычные - несчастны, те кто живет на юге - несчастны, те кто на севере - несчастны», - заявил он.

Друзенко рассказал, что люди продолжают радоваться переименованию улиц, однако дома на этих улицах уже заваливаются.

«На самом деле, радуются от этих изменений табличек (переименование улиц, - ред.). Дом падает, а они дерутся, какая будет табличка на этом доме. Ну, на кладбище выставите там правильные таблички, поставите черно-красный флаг, только «нафига» нам жить на кладбище? Нам нужен современный, комфортный, эффективный механизм, где наша энергия входит в здоровый резонанс с вот этими возможностями государства. Скромный ресурс нужно направить на стратегические направления, в частности на лоббирование нашего бизнеса наружу. Не тут «рекетировать» бизнес и маски-шоу устраивать, а пробивать его наружу», - резюмировал правозащитник.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Друзенко заявлял об активизации подрывной деятельности русских на востоке.

Также Друзенко прокомментировал военный переворот в Мьянме и почему он является тревожным звонком для Запада.