Реализуя бытовую технику, эти сети дополнительно к основной покупке навязывают покупателям приобретение под видом программного обеспечения различного электронного контента: доступ к сайту рецептов, к инструкциям по использованию той или иной техники и другое, пишет Голос.ua. Цель: уйти от налогов и дополнительно заработать.

По данным издания, за три последних года мы, приобретая микроволновку или телевизор, «подарили» только этим двум сетевикам – «Комфи» и «Фокстроту» - свыше 3,5 млрд грн, а госбюджет при этом недосчитался свыше 700 млн грн неуплаченного НДС.

«Ритейлеры, используя эту схему, уходят от налогообложения. Товары, которые они реализуют в «довесок» к основной покупке (электронные «инструкции», рецепты и пр.), маркируются как «программное обеспечение» к ней. А стало быть, согласно существующему законодательству, они не должны облагаться налогом. Но если присмотреться внимательно, окажется, что к программному обеспечению как таковому они не имеют никакого отношения. А речь идет о самом обычном контенте, который каждый из нас может получить бесплатно»,- указывается в материале.

При этом доступ к такому контенту стоит в разных случаях по-разному и зависит от маржи товара: чем выше маржа, тем дороже доступ.

В то же время, согласно налоговой консультации, утвержденной приказом Минфина № 842 от 31.12.2020, операция по предоставлению доступа к контенту, существующему в электронной форме, не является поставкой программной продукции и подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

По данным издания, названные сети электроники и бытовой техники используют эту схему уже около трех лет, в результате чего они недоплатили в бюджет НДС на сумму 338 и 390 млн грн соответственно.