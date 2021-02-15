Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции

Территориальные округа Госэкоинспекции рассчитали 6,7 миллиона гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства, совершенные в период с 5 по 11 февраля

"В течение недели территориальные округа ДЭИ провели 691 проверку на 285 субъектах хозяйствования. Инспекторами составлено 695 протоколов об административных нарушениях», - проинформировал председатель ДЭИ Андрей Малеванный, пишет znaj.ua.

По словам чиновника, наиболее резонансный случай нарушения был выявлен в Тернопольской области.

«Коммунальное предприятие «Горводхоз» в городе Кременец осуществляло сброс сточных вод с превышением нормативов. ГЭИ подала иск в Хозяйственный суд в Тернопольской области для взыскания с предприятия убытков на сумму более 1 миллиона гривен», - отметил Андрей Малеваный.

Также 2 факта нарушений со значительными убытками были зафиксированы в Житомирской области.

«Это самовольное водопользование на МКП «Бердичивводоканал» (сумма ущерба составила около 674 тысячи гривен) и выбросы загрязняющих веществ в воздух без разрешения ООО «Костопольский фанерный завод» (более 1 миллиона гривен)», - добавил Андрей Малеваный.