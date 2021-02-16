Вакцинация украинцев от коронавируса ещё не началась, но вокруг этой темы уже кипит один скандал за другим.

Ситуацию комментирует политический аналитик Михаил Чаплыга в своём видеоблоге «Чаплыга без вопросов».

«На самом деле товарищам, которые сидят на закупках вакцины, абсолютно всё равно, будет кто-то колоться ею, или нет. Их интересует, сколько бабла мы отвалим за некий товар Икс, и сколько они на этом заработают. А если никто не будет этим колоться – они потом заработают ещё и на утилизации», говорит он.

Что же происходит? Глобалисты всех пугали: будет третьямировая, ведь экономические пузыри надулись, количество желающих жить за чужой счёт растёт, а количество желающих работать – нет. При этом человечество увеличивается. Как переделить то, что есть?

«Тот, кто владеет технологией производства вакцины – господин мира. Теперь одни страны стали блюдами, другие – едоками. И тут вдруг Путин запустил в России проект своей вакцины. Сам я, кстати, поддерживаю вакцинацию, и всех призываю пройти её. Но Путин теперь говорит: давайте всё делить не на троих, а на четверых. А блюда-то уже расписаны – но теперь начался пересмотр этого расписания, в котором многие страны заявляют о себе», - отмечает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, этот аналитик указывал, что время безраздельного господства «Слуги народа» в Верховной Раде закончилось – настало время коалиции.

Также Михаил Чаплыга предполагал, что в Офисе президента из опасения перед амбициями Разумкова могут заключить союз с Юлией Тимошенко.