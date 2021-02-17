Инновационные компании в Украине существуют сами по себе и не составляют процент чего-то

Так заявил в эфире программы «Романенко. Беседы» Владимир Бандура, глава Innolytics Group и рассказал, как работает этот рынок в Украине

Он говорит, что большая часть украинских разработок сделаны на заказ иностранных компаний. То есть, например, Samsung создает в Украине R&D центр, в котором больше 500 инженеров, делающих сотни запатентованных решений для запада. При этом он отмечает, что это изначально принадлежащие этим компаниям решения, потому что R&D центр является их структурным подразделением. Есть также партнерские компании, которые работают по долгосрочным договорам и разрабатывают определенные вещи, выполняя поставленную им по договору задачу.

«Может быть обратное - когда человек что-то разработал классное, может, даже сам запатентовал, этим заинтересовался Bayer и это купил. Но это в меньшей степени», - отмечает Бандура.

Он говорит, что не считает эти инновационные компании самостоятельной единицой рынка в Украине и что они не составляют процент от чего-то, а существуют сами по себе.

«Но здесь другой момент. На основе этих технологий западные предприниматели, понимая как это капитализировать, могут создавать миллиардные стоимости. Ты экспортировал, условно говоря, получил за это 10-20 миллионов и это справедливая цена. Но вот человек сумел это так применить, в такой бизнес это превратить, что заработал в десятки раз больше», - отмечает аналитик.

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