В Украине стартовала подготовка Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, которая разрабатывается в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской

На этой неделе продолжаются заседания экспертных рабочих групп, которые нарабатывают решения по шести измерениям безбарьерности: образовательной, гражданской, цифровой, физической, общественной и экономической.



77% респондентов считают актуальным решение вопросов безбарьерности в Украине, согласно всеукраинского опроса, который провели в 2020 году Киевский международный институт социологии и ОО «безбарьерность».



Экспертный консорциум, который оказывает аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете министров для разработки Нацстратегии безбарьерности, сформировали Центр экономического восстановления, Исар единения и ОО «безбарьерность». Эта деятельность осуществляется при содействии проекта ПРООН "Права человека для Украины".



«Национальная стратегия безбарьерности позволит системно разработать современные общественные нормы. К созданию документа привлечен широкий экспертный круг, представители профильных общественных организаций, благотворительных фондов, государственных органов. Этот процесс максимально открытым и транспарентным — каждый может предоставить свои комментарии к проекту документа», — отметил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.



Рабочие группы формировались на основе предложений Министерства развития общин и территорий Украины, международных организаций и организаций гражданского общества по принципу экспертности и с учетом представленности разных регионов Украины.



Аудитория, на потребностях которой сконцентрирован фокус Нацстратегии, это-люди с инвалидностью, люди старше 60 лет, молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, а также родители детей до 6 лет. Внимание именно на этих социальных группах будет сосредоточено по результатам социологических исследований — эти категории населения респонденты называли наиболее сталкиваются с барьерами и требуют внимания государства через ограниченное количество соответствующих программ.

"В Украине есть много общественных инициатив, которые направлены на защиту прав человека, противодействие дискриминации и устранение различных общественных барьеров. Но всегда не хватало комплексной государственной политики в направлении безбарьерности. То, что первая леди Елена Зеленская подняла этот вопрос — сделало его видимым для всего общества. Это дает мощный толчок для системных сдвигов в построении Украины без барьеров и становлении безбарьерности как общественной нормы», — комментирует председатель общественной организации «безбарьерность» Татьяна Ломакина.



Проект Национальной стратегии развития безбарьерной среды будет сформирован до 1 марта, после чего запланировано его широкое общественное обсуждение. Первым результатом работы станет утверждение Стратегии Кабинетом министров Украины, после чего начнется ее полномасштабная реализация.



Отметим, собственные предложения по разработке проекта можно оставлять по ссылке: https://forms.gle/HAsHvLWKBDk3pZDi8. Конечная дата подачи комментариев-22 февраля 2021 года.



Напомним, 4 февраля правительство утвердило состав межведомственной рабочей группы по подготовке проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Председателем межведомственной группы стал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В состав группы также вошли другие представители Кабинета Министров, народные депутаты, представители Офиса Президента, государственных органов власти, Национального института стратегических исследований, общественности и эксперты. Соответствующее решение принято во время заседания Кабинета Министров Украины во исполнение Указа Президента «Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине» и в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.