В течение нескольких лет стоимость тарифов на газ, электроэнергию и отопление будет расти. Правительство подготовило два сценария роста цен.

Об этом рассказала журналист Катерина Котенкова в программе “Суть событий” для "Знай.ua".

“Многих интересует вопрос, а что же будет с тарифами после окончания отопительного сезона. Что будет с тарифами до конца года. Итак, с апреля тарифы на коммунальные услуги снова отправят в свободное плавание. Более того, по правительственному прогнозу - в ближайшие годы стоимость услуг ЖКХ для населения будет расти. Начнем с газа. Если коротко - то газ подорожает на 20%. И это только в этом году. 6,99 грн - это только до апреля. А вот с апреля цену снова вернут на экономически обоснованный уровень. Как говорят эксперты - она, скорее всего, будет снижаться, из-за уменьшения спроса на топливо. Но ожидать падения до уровня 3 грн за кубометр, как это было прошлым летом, не стоит”, - сказала Катерина Котенкова.

Она отметила, что при этом цены будут расти весь 2021 год, поскольку это предусматривает сценарий развития экономики на три года.

В частности, Минэкономики рассчитывает на то, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%. В следующем году - на 10%, а в 2023 и в 2024 годах еще на 5% в год.

“То есть, с нынешних почти 7 грн за кубометр стоимость газа в следующем отопительном сезоне может вырасти примерно до 8,4 грн. Добавляем сюда стоимость доставки. Это примерно от 1,5 до 2,5 грн за кубометр. И получаем, что в следующем отопительном сезоне кубометр газа будет стоить примерно 10-11 грн. И это минимальная стоимость”, - подчеркнула журналист.

Она напомнила, что в отопительном сезоне 2021-2022 облгазы смогут сами инициировать пересмотр цены за распределение газа, поскольку тариф на саму услугу станет выше.

“Далее, цена на тепло. Из-за подорожания топлива по правительственному прогнозу, вырастут тарифы и на централизованное отопление и горячую воду. Уже в этом году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит примерно 6-9%. А в 2023 и в 2024 годах - от 3 до 5%. То есть, стоимость гигокаллорий в большинстве населенных пунктов вырастет с нынешних 1600-1800 гривен до примерно 2-2,2 тыс. грн”, - сказала Котенкова.

Она добавила, что в единицах смогут рассчитывать стоимость отопления только те, у кого стоит счетчик на тепло.

“Далее, электричество. Согласно правительственному прогнозу, цены на электроэнергию вырастут на 38%. Это в лучшем случае. Или на 52% в худшем. В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%... С 1 апреля цена киловатт-часа может вырасти еще раз. Сейчас в правительстве рассматривают несколько сценариев повышения тарифов на электроэнергию. Какой выберут - пока непонятно”, - сказала Катерина Котенкова.

Напомним, как сообщала Politeka, долг по тарифам за зиму вырос на 20 млрд грн.

Также Politeka сообщала, что в Союзе химиков заявили, что если тариф на передачу электроэнергии вырастет, их предприятия придется закрыть.