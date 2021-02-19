В собственности и под непосредственным контролем государства находится 66,4% общего объема производства электрической энергии в Украине.

Такие данные опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по результатам мониторинга III квартала 2020 года.

«Госпредприятия занимают 66,4% по объему отпуска электроэнергии в торговой зоне ОЭС Украины». Пятью крупнейшими производителями по объему отпуска электроэнергии в торговой зоне ОЭС Украины» было отпущено 77% от общего объема отпуска электрической энергии в данной торговой зоне. ГП «НАЭК «Энергоатом» ‒ 56,4%, Чао «Укргидроэнерго» ‒ 5,9%, ПАО «Центрэнерго» ‒ 4,1%. В то же время АО «ДТЭК Днепроэнерго» ‒ 5,9%, АО «ДТЭК Востокэнерго» ‒ 4,7%», - говорится в отчете НКРЕКП.

При объемах продажи электроэнергии в целом по стране доля государства составляет почти 60%.

В Бурштынском энергоострове (часть Львовской, Ивано-Франкцівської, Закарпатской областей) до открытия рынка была аналогичная ситуация с высокой концентрацией одного игрока.

Однако после 1 июля 2019 года ситуация кардинально изменилась и ЕС стал намного больше влиять на ценообразование в Бурштынском энергоострове. Доля импортеров в продаже электроэнергии на РДН в Бурштынском энергоострове в течение 2020 года в некоторые периоды достигала 80% в зависимости от цен и спроса на электроэнергию.

Соответственно, стратегически вопрос либерализации рынка электроэнергии в Украине можно достичь лишь в случае евроинтеграции (присоединив ОЭС к общеевропейской сети) и отсоединения от влияния России и Белоруссии.

Напомним, ранее компания ДТЭК заявила о необходимости скорейшего присоединения Украины к энергосети ЕС. Похожую позицию занимает Министерство энергетики Украины и НЭК «Укрэнерго».