Талисман может быть изготовлен из камней, дерева или серебра, или из других материалов, в зависимости от того, какой эффект он должен иметь

Об этом сказала мольфарка Елена Стеценко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Талисманы можно использовать разные. Это могут быть и камни, и обычные камни, и естественные камни. И это могут быть камни очень ценные, как брильянты, например. Изделия из дерева. Как, например, у меня вот - канадский клен. Это звезда инглии - 9 лучей. Есть еще звезда эрцгаммы - 12 лучей. Здесь у меня на моем талисмане есть бивень мамонта, из Богородчанского района, кстати, Ивано-Франковской области, откуда я родом. И также есть серебряная нить - она здесь проложена, забита. Серебро очищает, защищает", - сказала Елена Стеценко.

Она отметила, что канадский клен - это очень сильное дерево с сильным корнем и оно дает силу, как и бивень мамонта. Кроме того, бивень дает воодушевление и живучесть.

"Носить защитные камни, носить талисманы, обереги, которые защищают от негатива. Какие жизненную силу дают. Вот например, легкие. Знаем, что легкие - они относятся к горловой чакре, относятся к сердечной чакре. То есть, надо работать с голубыми камнями, а также с зелеными камнями. Зеленый - это не только цвет денег, зеленый это также здоровье. И работаем бирюза, нефрит - зеленый камень. Малахит - зеленый камень. Голубой камень - содалит, лазурит. То есть, работать, носить вещи с такими камнями, а также защищаться от негатива", - прибавила мольфарка.

По ее словам, также можно использовать камень кошачий глаз или его набор из разных цветов, а также гематит и пирит.

"Камни можно заряжать, с камнями можно работать. На выставках камней продаются такие большие камни, с которыми можно работать. То есть, не носить просто украшения, а, например, влиять на энергетические центры", - сказала Елена Стеценко.

Она отметила, что для этого камни можно прикладывать к определенным частям тела, и камни разного цвета помогают наполнять энергетические точки. Для того, чтобы работать с камнями нужно лечь, расслабиться и войти в медитацию.

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