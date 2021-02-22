«Госэкоинспекция приняла участие в конференции, организованной международной организацией " Партнерство ради рыночной готовности (Partnership for market readiness), где обсудили вопрос реализации системы МЗВ (мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов в Украине).

Во время конференции представители Госэкоинспекции имели возможность детально изучить работу системы МЗВ в Европе, получить консультации по проблемным вопросам и ознакомиться с практическими кейсами в этой сфере. Это позволит реализовать европейский подход в решении спорных вопросов природоохранного контроля», - говорится в новости.

Система МЗВ уже давно работает в Европе и является основой для создания рынка торговли квотами на выбросы углерода. В Украине функционирование системы на законодательном уровне началось только в этом году после вступления в силу соответствующего закона.

«Госэкоинспекция, согласно ЗУ «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов» должна осуществлять функции контроля, в частности, проверять данные в отчетах о выбросах и планах мониторинга выбросов, а также проводить меры контроля на предприятиях, устанавливая достоверность информации в документах», - объясняют в ГЭИ.