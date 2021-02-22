В новом выпуске программы «Скажи-ка дядя» Валентин Землянский с Михаилом Чаплыгой обсудили вопросы системы добычи газа в Украине.

«Нужно понимать, что Нафтогаз, созданный в 98 году, и Нафтогаз, который сейчас- это совершенно разные вещи. В том виде, в котором он существует сейчас, он не нужен Украине. Нам необходима структура, которая будет нести все юридические обязательства, то есть нужно посадить юристов и финансистов, и пускай они занимаются этим вопросам. Может быть сбытовая компания, прежде всего государственная, которая будет поставлять газ промышленности и населению. К примеру, как Укргаздобыча, создать продажный отдел», - делится мнением эксперт.

Далее Землянский рассказал о том, что работал вНафтогазе, и видел бумаги с инвентаризацией газопроводов: «Я хочу сказать, там сейчас чёрт ногу сломит, где государственная труба, где частная, и где коммунальная. Поэтому должно быть принято управленческое решение».

По мнению эксперта, Украине давно уже стоит уйти от советской системы учета газа, и перейти на европейскую.

«Если эту параметрию поменять по европейским параметрам, при нуле, - тут же поменяются все показатели, и у населения будет коэффициент не единица с чем-то, а 0,9. от счетчика.По итогу изменение ситуации должно нести системный характер. Новые законы по системе учета, закон, который предлагает Тимошенко, это все может быть и это может работать, нужно лишь желание государства включится в процесс», - резюмировал Валентин Землянский.

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