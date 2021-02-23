25 февраля 2021 года Украина отмечает 150-летие со дня рождения гениальной поэтессы Леси Украинки. В рамках культурно-художественного проекта-флешмоба «Киевщина читает Лесю Украинку» к празднованию юбилея присоединились известные государственные деятели, дипломаты, актеры и телеведущие. Они продекламировали строки одного из самых известных стихотворений поэтессы «Do (Гимн. Grave)».

«Это произведение выбрали не случайно: оно не имеет присущего поэтессе ярко выраженного гендерного окраса и считается одним из лучших ее работ, обращенных к славной Украине», - говорит инициатор проекта, директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко.

Читают поэзию народный депутат Украины Елизавета Богуцкая, заместитель главы Киевской областной государственной администрации Татьяна Щербак, депутат Киевского областного совета Андрей Пещерин, грузинский дипломат Григол Катамадзе, народный артист Украины Анатолий Гнатюк, мэр Ирпеня Александр Маркушин, директор Госархива Киевской области Софья Каменева, директор Киевского академического областного театра им. Саксаганского Игорь Подолянец, заведующая кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки исторического факультета КНУ им. Шевченко Марина Палиенко, актер и продюсер Филипп Ильенко, телеведущие Оксана Соколова и Тимур Мирошниченко, а также инициатор проекту - директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко. Съемки проходили в Киевской областной библиотеке для юношества.

Организаторы: Киевская областная государственная администрация, Управление культуры Киевской областной государственной администрации, Киевский областной совет и Вышгородский историко-культурный заповедник.

Приглашаем присоединиться к флешмобу, который продлится в течение празднования юбилея Леси Украинки. Обнародуйте видео с декламацией стихов поэтессы на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Київщина_читає_Лесю_Українку.