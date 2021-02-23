Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 22 февраля 2021 года успешно продало 12 компаниям весь объем "зеленой" электроэнергии, выставленной на аукционе.
Как сообщает пресс-служба, предприятие предложило покупателям более 139 тысяу МВт•ч базовой и дневной нагрузки для отдельных часов суток, поскольку объемы «зеленой» энергии зависят от погодных условий.
Средневзвешенная цена реализованной продукции составила 1631 грн/МВт•ч, или 1,64 грн за кВт-ч.
"Такие результаты" зеленых» аукционов гарантированного покупателя свидетельствуют в частности об эффективной торговой стратегии предприятия и высоком спросе на электроэнергию из возобновляемых источников", - подчеркивает госпредприятие.
Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
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Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.
По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.
По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска «зеленых» аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.