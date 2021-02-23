В Украине арендаторы обманывают законных владельцев земли

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Роман Головин в собственном блоге. Далее приводим слова автора без комментариев.

В последнее время у арендаторов новая «мулька» по поводу как обмануть владельцев земли на арендной плате – это сказать что «вычислил еще налог на землю, поэтому и меньше «на руки». Ложь которой и мир не видел!

Согласно статьи 281 Налогового кодекса Украины существуют льготы по уплате земельного налога для физических лиц. От уплаты налога освобождаются:

- лица с инвалидностью первой и второй группы;

- физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- пенсионеры (по возрасту);

- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

- физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

- И главное! От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы. (Внимание! эта норма не распространяется на договоры эмфитевзиса).

Что это значит…

Если вы пенсионер по возрасту – вы не платить налог на землю и соответственно арендатор никакого налога за вас не перечисляет и у него нет оснований уменьшать арендную плату со ссылкой на налог на землю. (Согласно ст. 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", праве на назначение пенсии по возрасту имеют люди по достижении возраста 60 лет при наличии страхового стажа не менее 27 лет.)

С инвалидами, чернобыльцами и ветеранами тоже все понятно – не платят и не удерживается!

Другие владельцы земли не являются плательщиками налога, если они заключили договор с арендатором, который является плательщиком единого налога четвертой группы. Плательщиком четвертой группы могут быть только те плательщики, которые занимаются сельским хозяйством, не менее чем на 75% (доля реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 75%). Чтобы арендовать землю, и не быть плательщиком единого налога четвертой группы – надо быть полным дубиной! Арендаторы тва...Юкки, но не олухи.

Все арендаторы являются плательщиками единого налога четвертой группы!

Следовательно, арендатор не перечисляет за владельца земли ни какого налога на землю!

Не доплачивая арендную плату владельцам земли ссылаясь на то что уплатил налог на землю, арендатор остается должником собственника земли, а еще является лжецом, который наживается на нашей земле.

Проверить уплату налога арендатором можно через электронный кабинет налогоплательщика или обратившись в налоговую. Но уверен, что если выполняются указанные выше условия, которые освобождают владельца земли от уплаты налога на землю, то никакого налога на землю вам не начислялось и никакие суммы не уплачивались.

Требуйте от арендатора недополученную арендную плату!