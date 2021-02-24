Дисгармония в интимных отношениях возникает у 80% пар, но все можно исправить
Каждый человек мечтает, чтобы яркие и доверительные отношения с любимым человеком оставались на долгие годы. Рецепты счастливого брака у всех свои — это уважение, взаимопонимание, общие взгляды на мир. Однако немаловажное место среди этого занимает и сексуальная гармония.
Со временем интимная сторона жизни семейной пары может меркнуть и терять былые краски. Как оживить сексуальные отношения в семье между супругами, которые много лет живут вместе?
На этот вопрос специально для Clutch ответила гештальт психотерапевт, сексолог Анастасия Гарбарук.
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Гештальт психотерапевт, сексолог Анастасия Гарбарук
«Нет ни одного человека, который бы не вошел в сексуальный кризис не только находясь в паре, но и будучи один.
Это происходит из-за определенных биологических возрастных изменений. Для того, чтобы улучшить сексуальные отношения в паре очень важен диалог. Если вы не научитесь разговаривать о сексе, как о борще, и говорить своей половинке комплименты, то вы не сможете поддерживать ту энергетику любви, которая нужна для сексуальности», — сообщила сексолог.
Полное интервью Анастасии Гарбарук для Клатч Онлайн: