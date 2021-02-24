Дисгармония в интимных отношениях возникает у 80% пар, но все можно исправить

Каждый человек мечтает, чтобы яркие и доверительные отношения с любимым человеком оставались на долгие годы. Рецепты счастливого брака у всех свои — это уважение, взаимопонимание, общие взгляды на мир. Однако немаловажное место среди этого занимает и сексуальная гармония.

Со временем интимная сторона жизни семейной пары может меркнуть и терять былые краски. Как оживить сексуальные отношения в семье между супругами, которые много лет живут вместе?

На этот вопрос специально для Clutch ответила гештальт психотерапевт, сексолог Анастасия Гарбарук.

Гештальт психотерапевт, сексолог Анастасия Гарбарук

«Нет ни одного человека, который бы не вошел в сексуальный кризис не только находясь в паре, но и будучи один.

Это происходит из-за определенных биологических возрастных изменений. Для того, чтобы улучшить сексуальные отношения в паре очень важен диалог. Если вы не научитесь разговаривать о сексе, как о борще, и говорить своей половинке комплименты, то вы не сможете поддерживать ту энергетику любви, которая нужна для сексуальности», — сообщила сексолог.

Полное интервью Анастасии Гарбарук для Клатч Онлайн: