Министерство энергетики потеряло связь с реальностью, то заставляет государственные шахты продавать уголь по 1650 грн/т при рыночных ценах в 2000 грн/т

Об этом заявил председатель Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

«Цены государственных шахт диктуются Минэнерго. Экономической логики, как и во многих решениях наших государственных органов, к сожалению, в этом нет никакой», - сообщил Котко.

Эксперт отметил, что государственные предприятия должны продавать свою продукцию по рыночным ценам, индикативом для которых могут служить индексы API2 в порту Роттердам.

«Какие цены на бирже Роттердама, такие должны быть цены и у нас в Украине. В условиях дефицитности цены должны определяться импортом », - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн / т.

Разница между ценой продажи угля государственными шахтами и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, но в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.