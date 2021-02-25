Геннадий Друзенко, общественный деятель и правозащитник, в программе «Романенко. Беседы» очертил главные причины резонансности приговора, объявленного активисту Сергею Стерненко

По мнению эксперта, Сергей Стерненко только ухудшил ту негативную ситуацию, которая сложилась после серии последних событий. В частности, особого резонанса приобрело закрытие каналов после санкций против Козака и подозрения Шария. Друзенко подчеркивает неоднозначность этого дела.

«Стерненко - это точно не олицетворение ветеранско-волонтерского сообщества», - говорит Друзенко.

Он отмечает контроверсивность в характере Стерненка и отрицает его абсолютную невиновность. Сравнивая Стерненка с Антоненком, правозащитник склоняется в сторону второго: его, мол, он бы и заменил на скамье подсудимых.

С другой стороны, Друзенко не может не отметить того, как провокационно сложилась ситуация с Стерненком, довольно известным уже активистом.

«Когда ты имеешь дело с раскрученным персонажем, дело должно быть очень убедительным и четким. А они где-то находят этого судью одиозного со Сталиным и Лениным во дворе», - комментирует он.

Невыясненным до сих пор остается вопрос исчезновения депутата сроком на 5 лет и неявка его в суд. У Друзенко есть версия, которая, вероятно, смогла бы объяснить эти события, но озвучивать он ее отказался - это не в его прерогативе.

Отмечает он и токсичность постов Портнова по этому делу, и символичность срока в 7 лет и 3 месяца, что ровно времени, прошедшему от Революции достоинства.

«Это дело, которое выступило триггером», - заключает правозащитник.

В то же время недоверие украинцев суду - это еще одна проблема, на которую мы наткнулись, считает Друзенко, ведь каждый боится пасты следующей жертвой этой системы.

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