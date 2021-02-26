МОЗ создали рынок медико-информационных систем и продолжаем его развивать. Об этом в эфире программы «Субъективно» с Яникой Мерило заявил Ярослав Кучер, заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и рассказал о том, как работают электронные медицинские карты в Украине.

Он сообщил, в частности, о том, что электронная карта пациента в Украине уже работает. Зависимо от того, какая система используется в том или ином медицинском учреждении. По его словам, если пойти к другому врачу в пределах одного заведения, карта точно будет подгружаться. Он также отмечает, что есть вероятность подгрузить карту даже при переезде в другой город, если в заведениях используют одинаковые системы, хотя это не является обязательным.

«Пока медицинские карты мы не забираем, мы забираем определенный базовый перечень данных, которые должны быть у врача, независимо от врача и места, куда бы обратился этот пациент. Уже сейчас можно перейти в другое медицинское учреждение без медицинской карточки и в большинстве случаев должно так работать», - говорит замминистра.

Он отмечает, что медицинская информационная система развивается и их команда определила некие приоритеты для ее эффективного развития.

«Именно сейчас медицинская карта, например, наполняется данными. В частности, COVID-19 показывает, что информация о болеющих пациентах уже хранится в системе и эта информация везде почти доступна, если она нужна», - рассказал Кучер.

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