Госэкоинспекция рассчитала 31,2 миллиона гривен убытков во время внеплановой проверки КП «Згуровский комбинат коммунальных предприятий», обнаружив многочисленные нарушения в сфере обращения с отходами, в том числе, медицинскими

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет Знай.

"На территории этого субъекта хозяйствования ДЕИ было зафиксировано:

захоронение опасных отходов, в том числе - медицинских и строительных без соответствующей лицензии;

захоронение непереработанных бытовых отходов, что запрещено законом Украины «Об отходах»;

отсутствие заключения по оценке воздействия на окружающую среду и разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

необеспечение защиты земель от засорения и загрязнения», проинформировал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Материалы проверки переданы в главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области, а по фактам нарушений уже открыто уголовное производство, в частности, и по статье «Экоцид».

"ДЭИ будет настаивать на том, чтобы предоставление услуг по удалению и захоронению отходов, которое осуществляется КП «Згуровский Комбинат коммунальных предприятий», было остановлено. Для этого инспекция уже направила исковое заявление в Киевский окружной административный суд. Держу это дело на контроле, поэтому в случае появления новых данных обязательно буду информировать», - подчеркнул Андрей Малеванный.