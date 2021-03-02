15 февраля в украинских СМИ появляется информация, что на территории оккупированной Горловки произошел подрыв автомобиля главаря боевиков Сергея Попова с позывным «Дуремар» или «Длинный». Также так называемые «СМИ» самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что вместе с ним в машине находилась его дочь, а ответственность за взрыв сразу же положили на украинскую сторону.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что это была провокация спецслужб так называемой «ДНР», а взрыв был сымитирован, об этом он рассказал в программе «Политика наизнанку».
«СМИ так называемой «ДНР» обвинили в подрыве украинского военного Руслана Хомчака, но уже 8 февраля был известно, что готовится провокация с участием спецслужб самопровозглашенной «ДНР» и речь идет именно об имитации взрыва и отмечается, что исполнителем будет Александр Быкадоров», - подчеркнул эксперт.
Ведущий отметил, что Сергей Попов был ответственным за «крышевание» наркотрафика на оккупированной территории и некоторые эксперты заявляли, что «Дуримар» находился в конфликте с мэром Горловки по причине контроля системы сбыта металлолома.
«Интересная деталь, отец исполнителя подрыва Александра Быкадорова является автором фейка о том, что после войны каждому военному ВСУ будет выдан участок на территории Донбасса и 2 раба из местного населения», - сказал Снегирев.
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Напомним, Politeka сообщала мнение Снегирева, что давление на Россию по Нормандскому формату не имело последствий.
Ранее Politeka публиковала призыв Снегирева не распространять информацию, которая подрывает боевой дух украинских военных.