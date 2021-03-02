15 февраля в украинских СМИ появляется информация, что на территории оккупированной Горловки произошел подрыв автомобиля главаря боевиков Сергея Попова с позывным «Дуремар» или «Длинный». Также так называемые «СМИ» самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что вместе с ним в машине находилась его дочь, а ответственность за взрыв сразу же положили на украинскую сторону.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что это была провокация спецслужб так называемой «ДНР», а взрыв был сымитирован, об этом он рассказал в программе «Политика наизнанку».

«СМИ так называемой «ДНР» обвинили в подрыве украинского военного Руслана Хомчака, но уже 8 февраля был известно, что готовится провокация с участием спецслужб самопровозглашенной «ДНР» и речь идет именно об имитации взрыва и отмечается, что исполнителем будет Александр Быкадоров», - подчеркнул эксперт.

Ведущий отметил, что Сергей Попов был ответственным за «крышевание» наркотрафика на оккупированной территории и некоторые эксперты заявляли, что «Дуримар» находился в конфликте с мэром Горловки по причине контроля системы сбыта металлолома.

«Интересная деталь, отец исполнителя подрыва Александра Быкадорова является автором фейка о том, что после войны каждому военному ВСУ будет выдан участок на территории Донбасса и 2 раба из местного населения», - сказал Снегирев.

Напомним, Politeka сообщала мнение Снегирева, что давление на Россию по Нормандскому формату не имело последствий.

Ранее Politeka публиковала призыв Снегирева не распространять информацию, которая подрывает боевой дух украинских военных.