Разрушенная система подготовки актеров в высших учебных заведениях может привести к серьезной кадровой проблеме в отечественном профессиональном театре.

Об этом рассказал в программе «Диалоги с Макаренком» Петр Мага, народный артист Украины и художественный руководитель столичного театра «Личности».

«Не буду комментировать работу академических театров. Но вижу большую кадровую проблему в театре оперы и балета», - отмечает народный артист. Если раньше изучение актерского мастерства для артистов-вокалистов в консерватории или в театральном институте длилось 4 года, то сейчас - лишь один семестр. Следовательно, утверждает Петр Мага, можно не удивляться непрофессиональным актерам, которые боятся сцены.

«Я вспоминаю старшее поколение педагогов института Карпенко-Карого. Они выращивали профессионалов», - гордится Мага. В пример он приводит Аркадия Гашинского, Олейника, Ставицкого, Молостову, Рушковского и многих других, которые, к сожалению, уже умерли, но оставили после себя профессиональных актеров.

Самым страшным в этой ситуаций является отмирание актерской школы: новички не переняли секретов мастерства. «Выросло поколение тех, кто научился по-бистрячку зарабатывать деньги в сериалах», - говорит Мага. Мол, на Facebook множество объявлений о кастингах для актеров без актерского образования, следовательно, и без оплаты.

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