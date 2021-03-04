Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный

Работники Госэкоинспекции выпустили в природную среду более сотни редких щеглов, которые ранее были изъяты у браконьеров. Цена этих птиц на черном рынке составляет около 100 долларов за особь, пишет Znaj.

"Только что работники ГЭИ выпустили в природную среду более сотни редких птиц. Символично, что это произошло во Всемирный день дикой природы. К сожалению, не для всех птичек временный плен миновал бесследно. За небрежного обращения браконьеров часть птиц погибла, еще несколько особей пострадали. Те птицы, которые нуждаются в уходе и лечении, переданы орнитологам", - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник напомнил, что утром инспекторы обнаружили незаконную перевозку около полутора сотен Щеглов. Птицы были изъяты, а браконьеры привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 88-1 Куоап.

«Щеглы пользуются очень высоким спросом в странах Ближнего Востока. Одна особь может стоить около 100 долларов США. Зато штраф, который обязаны уплатить браконьеры, которые вылавливали редких птичек, согласно Коап составляет всего 850 гривен. Очевидно, что такое наказание не приравнять к выгоде, которую получают нарушители», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Глава ГЭИ призвал народных депутатов активизировать работу по усилению ответственности для браконьеров.