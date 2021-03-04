Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии будет катастрофой для угольной отрасли

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.



По его словам, запланированное НКРЭКУ повышение тарифа на передачу электроэнергии с апреля крайне негативно отразится на работе предприятий угольной отрасли - которые сейчас находятся на грани выживания, поскольку продают мало продукции.



«Плохо отразится. Сейчас мы реализуем мало угля. В итоге только на электроэнергию и зарабатываем», - сказал Волынко.



При этом он подчеркнул: от повышения тарифа на передачу тока пострадают не только шахты, но и предприятия разных отраслей, а также население. Ведь люди вынуждены будут покупать их продукцию и услуги значительно дороже, поскольку повышенный тариф на электроэнергию бизнес заложит в стоимость своей продукции.



«Я не говорю конкретно для шахт, я говорю для всего государства. И для населения, и для производства это катастрофа. Зато российскую электроэнергию влась поставляет в Украину. Свое гробят и уничтожают, а чужое - завозят», - сказал Волынко.



Как известно, НКРЭКУ предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге почти втрое - со 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.

Ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что в случае повышения тарифа на передачу электроэнергии промышленные предприятия вынуждены будут закрываться, и без работы останутся жители целых городов.



В свою очередь генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность.