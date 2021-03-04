Попытка Наблюдательного совета «Укрзализныци» заблокировать анбандлинг компании дискредитирует саму идею независимого надзора за госкомпаниями. Одной из причин этой дискредитации является в том числе некомпетентность членов Наблюдательного совета и их скандальное прошлое

Однако ни один из этих фактов не мешает им получать миллионы зарплаты, причем сразу в нескольких компаниях. Об этом говорится в материале «Наблюдательный совет «Укрзализныци» нуждается в срочном ремонте», который размещен на сайте Главком.

Издание отмечает, что гражданин Литвы Адомас Аудицкас, который входит в Наблюдательный Совет Укрзализныци, параллельно входит еще и в Наблюдательный совет «Магистральных газопроводов Украины» (МГУ) и.

«В «Укрзализныце» он вместе с Лещенко (Сергеем Лещенко - Ред.) Занимается вопросами комплаенса и коррупции. По иронии судьбы, сам Аудицкас на родине был главным фигурантом коррупционного скандала в должности временного администратора обанкротившегося UkioBankas», - указывает издание.

Тогда, по информации СМИ, Адомас Аудицкас нанял за счет банка адвокатскую компанию Reidla Lejins & Norcous за 100 000 евро в неделю - ту самую компанию, где он работал еще за полторы недели до назначения в банк. История с лоббированием интересов адвокатов вызвала серьезный резонанс, и в ситуацию пришлось вмешаться даже премьер-министру Литвы.

Напомним, ранее член комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала список зарплат членов наблюдательного совета АО "Укрзалиныци". Согласно ее данным, за год в компании «Укрзализныця» Аудицкас заработал 3 миллиона гривен. А в компании МГУ с марта 2018 по май 2020 - почти 9 миллионов гривен.