Импорт электрической энергии несет скрытую угрозу не только для энергетического комплекса, но и для всей экономики страны
Об это в эфире телеканала «Украина24» сообщил бывший вице-премьер-министр, предприниматель Борис Колесников.
«Есть большая скрытая угроза и такое было в мире много раз. Нам продают дешевую электроэнергию, чтобы мы закрывали свои шахты, закрывали свои ТЕСы. И вот когда мы это сделаем, то нам поднимут цены выше мировых, и мы окажемся в безвыходной ситуации», - отметил Колесников.
Он подчеркнул, что помимо прямого ущерба, импорт приведет к потере рабочих мест, снижению доходов граждан, ослаблению курса национальной валюты.
«Поэтому мы должны действовать только в своих национальных интересах. А партнеры — это только по телевизору красиво», - добавил Колесников.
Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт достигли 900 млн грн.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Сын Чапкиса из "Танців з зірками" превзошел отца в зажигательном танце: "The Best…"
Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"
Онкология забрала жизнь звезды «Сватов», известного актера любили миллионы: подробности трагедии
Самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…"
Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.