Импорт электрической энергии несет скрытую угрозу не только для энергетического комплекса, но и для всей экономики страны

Об это в эфире телеканала «Украина24» сообщил бывший вице-премьер-министр, предприниматель Борис Колесников.

«Есть большая скрытая угроза и такое было в мире много раз. Нам продают дешевую электроэнергию, чтобы мы закрывали свои шахты, закрывали свои ТЕСы. И вот когда мы это сделаем, то нам поднимут цены выше мировых, и мы окажемся в безвыходной ситуации», - отметил Колесников.

Он подчеркнул, что помимо прямого ущерба, импорт приведет к потере рабочих мест, снижению доходов граждан, ослаблению курса национальной валюты.

«Поэтому мы должны действовать только в своих национальных интересах. А партнеры — это только по телевизору красиво», - добавил Колесников.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт достигли 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.